Anel, viuda de José José, devela intento de agresión y pleito con su hija Marysol

A casi 4 años de la muerte de José José, las disputas por su herencia no terminan. Sin embargo, ahora la polémica la protagonizan Anel y su hija Marysol Sosa. Y es que mientras Marysol organizó el concierto “Amar, querer y rockear” para conmemorar los 25 años del lanzamiento del disco tributo que grandes bandas del rock mexicano hicieron al 'Príncipe de la Canción', también declaró que su mamá no le permitió usar el nombre de su padre en este proyecto, por lo que tuvo que abstenerse de hacerlo.

Ante esto, Anel respondió haciendo fuertes declaraciones en televisión contra su propia hija, revelando incluso la razón por la que se distanciaron desde la pandemia:

“Hace dos años que tú dijiste que tu familia eran tu esposo y tu hija, y que nosotros éramos ‘familiares’ y desde entonces no he sabido nada de ti”, dijo la viuda del cantante.

Anel tiene los derechos de la marca José José

La también colaboradora del programa Hoy aceptó que no le dio permiso a su hija para usar el nombre e imagen de José José en el show que presentará junto con grandes rockeros este 19 de agosto en el Frontón México:

“Anda diciendo: ‘es que mi mamá no me deja’… No, no, no. Como hija, todo lo que quieras, pero como ‘buyer’, como mercancía o artículo de show, todo tiene que pasar por mi aprobación, nada más”, dijo frente a las cámaras del matutino.

Anel da su versión de su distanciamiento

Aunque habían mantenido un discreto silencio sobre la causa que originó el distanciamiento entre ellas desde hace más de dos años, ahora Anel rompió el silencio e hizo tremendas declaraciones en entrevista al programa Hoy:

“Se suscitó una gritadera donde ella agarró una servilleta, escribió ‘renuncio a mi herencia’ y me la aventó. Le dice al marido, ‘vámonos porque esta está loca y con ella no se puede hablar’. Es una tontería, pero así fue. Por un comentario que yo le hice al muchacho y no le pareció. Entonces, se me echaron los dos encima, pero en una forma que yo pensé que él me iba a dar un moquete”.

Y continuó: “Se me vino encima hasta donde está la barrita de la cocina. Marysol sentada y el otro diciéndome, ‘a mi esposa no le vas a hablar así’. Ese fue el meollo del asunto. Tan sencillo como eso. Pasa en todas las familias y desgraciadamente pasó en la nuestra”, contó Anel.

Marysol le responde: "No somos personas violentas"

Luego de estas fuertes palabras, Marysol lanzó un comunicado para presentar su posición ante lo que ella llama “las desafortunadas declaraciones de mi señora madre”.

La hija del 'Príncipe de la Canción', quien ensayaba con las bandas de rock para su presentación de este sábado 19, aclaró: “Me parece muy lamentable que se victimice de esta manera, conociendo las verdaderas razones de nuestra distancia, que vienen de tiempo atrás, incluso desde antes de casarme”.

“Las acusaciones son muy delicadas. Ustedes me conocen y han tenido la oportunidad de compartir con mi marido y conmigo. No somos personas violentas ni promovemos ni aplaudimos la violencia. A mi madre la respeto, pero no puedo permitir difamaciones y ataques de esta índole hacia mi esposo y mi persona. Yo no me presto a escándalos y mucho menos basados en mentiras. Somos muy diferentes”.

“Siempre seré la hija de José José”

Para finalizar, Marysol aceptó: “Renuncié al dinero de la herencia, sabiendo lo que vendría a complicar mi vida. Efectivamente, no se me permite utilizar el nombre e imagen de mi padre y prefiero seguir así y no bajo imposiciones que comprometan la dignidad de mi casa y dañen la memoria de papá. Para siempre seré hija de José Rómulo Sosa Ortiz, ‘José José’.

Gracias a Dios, mi esposo y yo construimos día a día nuestros sueños. Y esa es una dichosa enseñanza para nuestros hijos”, finaliza el comunicado.

