Habla el maquillista de novias que atendió a Ángela Aguilar en Roma: ¿Qué dijo?

Ángela Aguilar y Christian Nodal han sido objeto de polémica por su romance, revelado poco después de que el cantante terminara su relación con Cazzu. Surgieron rumores de matrimonio entre la nueva pareja, alimentados por imágenes de una sesión de maquillaje de Ángela en Roma antes de confirmarse su noviazgo con Nodal.

Maquillista de Ángela habla sobre supuesta boda

El maquillista Stefano recibió numerosos mensajes y preguntas en sus redes sociales sobre si los famosos contrajeron matrimonio en Italia. Stefano decidió romper el silencio y agradeció a quienes le buscaron, pero se negó a revelar información privada de sus clientes.

"Hola a todos, ¿qué tal están? He leído muchos comentarios sobre la historia de Ángela Aguilar. Me gustaría que todo el mundo sepa que para mí la privacidad de todos mis clientes es prioridad, así que no daré ninguna entrevista o declaratoria sobre chismes" declaró el maquillista.

