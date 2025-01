Hermano de Fofo Márquez pide disculpas tras explotar contra la prensa

Luego de conocerse la sentencia contra Fofo Márquez, su familia se vio envuelta en otra polémica, pues el hermano del influencer explotó contra los medios de comunicación.

Rodrigo insultó a la prensa, quien buscaba una declaración ya sea de él o de su mamá sobre la resolución de 17 años con 6 meses de prisión contra el creador de contenido al ser declarado culpable de feminicidio en grado de tentativa.

Rodrigo Márquez pide disculpas a los medios

Ante esto, Rodrigo Márquez ofreció una disculpa a la prensa por su comportamiento, el cual justificó porque no respetaron el que ya no daría declaraciones entorno a su hermano.

Rodrigo Márquez ha sido criticado por defender a su hermano / IG: @rodrigomarqueez|

“A todos los amigos y colegas periodistas quiero pedirles una disculpa por el atracado del día de hoy (ayer), yo siempre he respetado y admirado su trabajo al yo ser una persona con conocimiento en medios, se perfectamente bien cómo funciona su trabajo, y siempre he respondido a todas sus entrevistas de manera respetuosa. Sin embargo, cabe aclarar que el día viernes 24 de enero advertí que no iba a tocar el tema nunca más a partir de ese momento y que esperaba que respetaran esa decisión, así como yo siempre he respetado su trabajo”, declaró.

Hermano de Fofo defiende a su familia

El hermano de Fofo Márquez, por medio de una publicación en sus redes, expuso que no iba permitir el acoso que ha sufrido su familia tras el caso mediático de la detención de Rodolfo, pues ayer casi aplastan a su madre.

El hermano de Fofo terminó insultando a los medios / Redes Sociales|

“Pero lo que no pienso permitir es su acoso extremo hacia mi familia al grado que casi aplastan a mi mamá v la tiran con tal de tener su ‘nota’ y menos voy a permitir que se aprovechen de la vulnerabilidad para acosar a la familia en un momento tan delicado, invito a la gente a que deje de creer en las noticias con información falsa, los únicos que sabemos la realidad y tenemos la información correcta somos nosotros, nadie más”, dijo.

Rodrigo Márquez pide respeto a su persona

Por último, Rodrigo hizo un llamado a las personas para que dejen de insultarlo pues el no tiene nada que ver con lo que pasó con Fofo, ya que está dedicado a realizar otro tipo de cosas.

Rodrigo pide que lo dejen en paz al igual que a su familia / IG: @rodrigomarqueez|

“También no voy a estar permitiendo faltas de respeto a mi persona, porque yo no he hecho absolutamente nada malo, yo llevo una vida tranquila en paz y lo único que hago es compartir contenido de valor con mi comunidad y aportar algo hacia la sociedad, nada más, yo tengo todo el derecho de defenderme y de hablar de mi, las demás personas no me conocen, me juzgan por relacionarme con algo que ni al caso, los invito igual a tener más coherencia cuando inventan cosas de una persona solo por tratarse de un familiar”, finalizó.

