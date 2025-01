Explota familia de Fofo Márquez: “¡Váyanse a la chi… ya estuvo bueno!”

Antes de las 16:00 horas, la familia de Rodolfo Márquez llegó a las inmediaciones de las salas de audiencia del penal de Barrientos para acompañar a su familiar pues hoy el juez daría a conocer los años que pasaría Fofo en prisión por feminicidio en grado de tentativa.

El primero en hacerse presente fue Rodrigo Márquez, quien portaba un traje azul con camisa blanca, seguido venían más familiares y hasta atrás la señora Xóchitl Alcaraz, quien era escoltada por su chofer.

Desde un principio ni el hermano ni la madre del influencer quisieron dar declaraciones sobre lo que esperarían para el momento de la resolución, que al final terminó siendo 17 años y 6 meses de cárcel para el creador de contenido.

Explota hermano de Fofo Márquez

Tras casi tres hora de la audiencia final, los familiares de Fofo Márquez tuvieron que salir del penal de Barrientos, donde ya eran esperados por la prensa para poder conocer sus impresiones por la sentencia del juez contra el influencer.

Pero la familia Márquez no quiso dar ninguna declaración, pero quien no aguantó la presión fue Rodrigo, quien explotó contra los medios de comunicación y terminó ofendiéndolos por no dejarlos pasar y pegarles con sus micrófonos, cámaras y celulares.

“¡Sáquense todos a la chin%$&, ya cab$%&… ya estuvo bueno!”, fueron sus palabras para proseguir hasta a su camioneta, donde antes de meterse les ‘pinto dedo’ a la prensa y curiosos.

La mamá de Fofo tampoco quiso hablar por más que le preguntaron, solamente era escoltada en medio de empujones hasta su vehículo, al cual se subió y se marchó con rumbo desconocido.

