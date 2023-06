Hijos de Mariana Levy se despiden de su abuela Talina Fernández

Fue un día triste y desolador para todos, pues desde temprano fueron avisados por sus tíos Coco y Pato que tenían que correr al hospital para darle el último adiós a la 'Dama del Buen Decir'.

Así, los tres hermanos hicieron una tregua y dejaron de lado sus diferencias por el tema legal de la herencia de su mamá, que los ha llevado a estar en los juzgados en las últimas semanas y se fundieron en un abrazo.

Paula alcanzó a tomarla de su mano

Estas fueron las palabras de Paula: “Afortunadamente, yo sí me pude despedir de mi abuela y tomarla de la mano. Mi hermano José Emilio venía desde Cuernavaca y mi hermana María llegó de Valle de Bravo”.

Al ser cuestionada si dejaron a un lado sus rencillas por el tema de la herencia de su mamá, comentó: “Ahorita estamos más unidos que nunca y la verdad yo ya me quiero ir, siento que no tengo mucho que decirles. Es algo muy desafortunado lo que pasó y así es la vida.

Obviamente, es una gran pérdida la muerte de mi abuela, no solo para nosotros sino para todo el público. Yo me quedo con todas las enseñanzas que me dio ella: era una mujer valiente, fuerte, muy culta y trabajadora”, dijo Paula.

José Emilio también habló con la prensa: “Mi abuela se fue siendo un gran ejemplo para todo México y no queda más que honrar su nombre y seguir adelante por ella.

La verdad quería llegar a despedirme de ella, lamentablemente cuando llegué ya se había ido, pero sé que las palabras que le dije al llegar sí me escucho. Le dije que la quería mucho y que esperaba que abrazará mucho a mi mamá”, comentó José Emilio..

Y sobre las diferencias con María, explicó: “Es momento de estar unidos. Cuando llegué abracé a mis dos hermanas por igual, a ambas las amo y ese tema esté de más ahorita”, concluyó.