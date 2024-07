Hombre de 35 años que luce como adolescente revela sus secretos antienvejecimiento

Brandon Miles May, un hombre de 35 años, ha estado causando sensación en las redes sociales debido a su apariencia juvenil, que lo hace parecer un adolescente de 15 años. En su perfil de Instagram, comparte su secreto para mantenerse eternamente joven y asegura que no es cuestión de genética, sino de seguir un método en su vida diaria. Ahora, ha decidido revelar este método a sus seguidores.

Un hombre de 35 años logra verse de 15

Brandon Miles May, de Detroit, Michigan, decidió mantener su apariencia joven desde los 13 años. Para lograrlo, adoptó hábitos de vida saludables, como proteger su piel del sol. Evita la exposición a los rayos ultravioleta usando ropa protectora y protectores solares.

No consumir alcohol.

Consumir: té verde, pescados bajos en mercurio, frutas.

Eliminar azúcares, cereales y carbohidratos.

Cuidar su piel de los rayos del sol.

Miles no busca la juventud eterna

Brandon es un escritor y dueño de un negocio de comunicaciones médicas que asegura conservar su juventud con simples pasos que considera efectivos, sin haberse sometido a ningún procedimiento estético.

"Quiero sentirme bien. Sentirme joven es parte de lucir joven. Vivir para siempre no es una prioridad. Se trata de mantener mi salud. Creo que me veo mejor que hace 10 años. Me siento joven física y emocionalmente. Creo que el cuerpo sigue a la mente”. Señaló Miles.

