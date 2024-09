¿Hospitalizan a familiar de Adrián Marcelo por ataques al influencer? Te lo explicamos

Las cosas que dice y hace Adrián Marcelo dentro de La Casa de los Famosos no sólo está afectando a los propios habitantes sino que también ya está dañando a su misma familia.

De acuerdo con el periodista de espectáculos, Mich Ruvalcaba, una persona cercan le contó que un familiar tuvo que recibir atención médica por todos los ataques que está recibiendo el influencer.

“Esto es algo muy fuerte y no me da gusto decirlo, pero me enteré que un familiar muy querido de Adrián Marcelo terminó en el hospital por un colapso emocional al ver todo lo que está diciendo Adrián Marcelo. No quiero decir quién por respeto, no lo cuento con gusto, al contrario, espero que esta persona esté libre del hospital”, detalló.

¿La mamá Adrián Marcelo está internada?

Aunque el comunicador no dijo de quién se trata, por sus palabras dejó entrever que podría ser la madre del creador de contenido, ya que por eso no apareció en los videos de apoyo a los nominados.

“Es la persona que más sufriría por ti, o sea ya se imaginarán quien és. La persona que más sufriría por él terminó en el hospital por todo lo que se le está viniendo a Adrián Marcelo, que por eso no apareció en los videos de apoyo, porque no ha estado bien”, expuso. Aunque hasta el momento la familia de Adrián Marcelo no ha salido a desmentir o confirmar dicha noticia.

Por último, Ruvalcaba indicó que la producción le pidió a los invitados bajar el tono en los ataques a Adrián Marcelo por respeto a la persona que está internada.

“Esta persona me contó que la producción habló con ellos y les pidió que en las galas no le tiren para que esta persona ya no sufra tanto al ver cómo atacan a Adrián Marcelo, que supuestamente el hermano fue a pedir esto”, concluyó.

