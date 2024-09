La Casa de los Famosos: ViX explica el corte de su señal: usuarios acusan censura

El enfrentamiento del pasado lunes por la madruga entre Arath de la Torre y Adrián Marcelo mucha gente no lo vio completo, ya que están culpando a ViX de no pasar la señal 24/7 y sin censura como lo habían prometido.

En X, antes Twitter, usuarios empezaron a subir mensajes de que la transmisión estaba cortada en todas cámaras así como el audio, por lo que hacían un llamado a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) a que tomara cartas en el asunto.

Usuarios de ViX reclaman censura

La queja principal es que la empresa de streaming pide a la gente que se suscriba a su cuenta premium a cambio de que pasaran todo dentro de La Casa de los Famosos, pero en el pleito del lunes las cámaras se congelaron, por lo que dicen que se está censurando el programa.

“Oye @Profeco la plataforma @VIX me ofreció #LaCasaDeLosFamososMex SIN censura al pagar su modo Premium y llevan ya 30 minutos de censura!!!! Qué procede?”, “¿Hará algo Profeco? Pagamos por ver lo que ofrecen y no cumplen!” Y “Profeco yo también me uno, supuestamente es sin censura y siempre quitan a su conveniencia las cámaras. Hagan algo”, fueron parte de los reclamos .

ViX responde a supuesta censura

Antes los reclamos de sus usuarios, ViX les respondió que todo era por problemas de calibración de las cámaras y sincronización de audio, de lo contrario no podrían pasar todo en el reality que está llamando mucho la atención.

“¡Hola! Los ajustes técnicos incluyen tareas como la calibración de cámaras, la sincronización del audio y la verificación de la calidad de la señal. Son esenciales para que el programa en vivo se vea y escuche de la mejor manera posible. Gracias por tu comprensión a #LCDLFMX”, detalló la empresa.

Sin embargo, la gente no les creyó al reclamarles de nuevo que esos ajustes técnicos eran cosa del siglo pasado.

