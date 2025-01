Hoy NO Circula: ¿Qué autos descansan el día de mañana 1 de enero del 2025?

Para que no te agarren en cuerva, no salgas este día sin revisar si tu vehículo puede circular o no este primer día del año, por lo que te damos la información del Programa Hoy No Circula, tanto en la Ciudad de México (en las 16 alcaldías) como en el Estado de México (en 18 municipios).

Autos que no circulan el día de mañana:

La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México dio a conocer la aplicación del programa Hoy No Circula. Para este miércoles, tienen prohibido transitar los automóviles con holograma 1 y 2, engomado color rojo y cuya placa termine con los dígitos 3 y 4.

¿Cuál es el horario del Hoy No Circula?



El Hoy No Circula tiene el mismo horario todos los días: comienza a las 5:00 horas y finaliza a las 22:00 horas, de acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México.

¿De cuánto es la multa por no cumplir el Hoy no circula?



En caso de que un vehículo circule en día que no le toca, puedes ser acreedor a una multa que va de 20 a 30 UMAs (Unidad de Medida y Actualización), que en pesos serían entre 2 mil 075 a 3 mil 113.

¿Cómo sé si mi vehículo circula?

¿En que municipios del Edomex es válido el Hoy No Circula?



Tu mismo puedes corroborar que día circula o no tu vehículo tanto en la CDMX o en el Edomex, entrando a http://hoynocircula.cdmx.gob.mx/ donde sólo con ingresar el número de tu holograma o el último dígito de la placa, tendrás la información.

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalneplantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

