Hoy No Circula: ¿Qué autos descansan este sábado 19 de octubre?

Evita multas este fin de semana y no salgas sin revisar si tu vehículo descansa o no este sábado 19 de octubre, si no revisas, podrías llevar una infracción o que tu auto se mueva al corralón.

¿Qué vehículos no circulan hoy y en qué horario?

Este 19 de octubre podrías recibir una infracción o ir al corralón, por eso, aquí te damos la información del Programa Hoy No Circula, tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México.

Los vehículos que no podrán transitar en un horario de 05:00 a 22:00 horas este sábado son:

Vehículos foráneos

Hologramas 1 y 2

Terminación 1

Terminación 3

Terminación 5

Terminación 7

Terminación 9

¿De cuánto es la multa por no cumplir el Hoy no circula?

En caso de que un vehículo circule el día que no le toca, puedes ser acreedor a una multa que va de 20 a 30 UMAs (Unidad de Medida y Actualización), que en pesos serían entre 2 mil 075 a 3 mil 113 pesos.

¿Cómo sé si mi vehículo circula?

Tu mismo puedes corroborar qué día circula o no tu vehículo tanto en la CDMX o en el Edomex, entrando a http://hoynocircula.cdmx.gob.mx/ donde sólo con ingresar el número de tu holograma o el último dígito de la placa, tendrás la información incluso hasta seis o 12 meses.}

