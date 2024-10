Kate Cassidy tras la muerte de su novio Liam Pay: “He estado completamente perdida”

La muerte de Liam Pay, exintegrante de One Direction, le ha dado la vuelta al mundo por la forma en que ocurrió, pues los primeros reportes indican que se aventó por la ventana de un hotel, en Argentina, tras estar intoxicado por sustancias prohibidas.

Sus amigos de la banda británica ya lo despidieron con unas palabras que conmovieron a más de uno, pero todavía faltaba que hablara su novia Kate Cassidy.

Pero la influencer ya habló en medio del escándalo, pues muchos la señalan de ser la presunta responsable por haberlo abandonado tras una pelea que tuvieron.

Novia de Liam Pay rompe el silencio

Por medio de las redes sociales, Kate Cassidy no pudo contener el dolor que siente por perder a su pareja e incluso este hecho la tiene destrozada y pide tiempo para aterrizar lo que está viviendo.

“Gracias por todas las amables palabras y el amor que me han enviado. He estado completamente perdida. Nada de los últimos días me ha parecido real. Les pido y rezo para que me den la gracia y el espacio para navegar esto en privado. Liam, mi ángel. Eres todo. Quiero que sepas que te amé incondicional y completamente. Te seguiré amando por el resto de mi vida. Te amo Liam. 444”, escribió.

Cabe recordar que la pareja empezó su relación en 2022 y lo presumieron en los British Fashion Awards y desde ahí empezaron a presumir su amor por la redes sociales y en público.

