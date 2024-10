Integrantes de One Direction reaccionan a la muerte de Liam Payne: "Estamos devastados."

Liam Payne, exintegrante de One Direction, falleció a los 31 años en Buenos Aires tras caer desde el tercer piso de un hotel. Su muerte ha conmocionado al mundo de la música y a sus millones de fans, generando tristeza entre sus seres queridos y compañeros de banda, quienes han expresado su dolor en redes sociales.

Alberto Crescenti, director de los servicios de emergencias médicas de Buenos Aires, informó a medios locales sobre las consecuencias de la caída. "lesiones gravísimas que le provocaron inmediatamente la muerte".

One Direction reacciona a la muerte de Liam Payne

Los miembros de One Direction, Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson y Zayn Malik, han expresado su tristeza en Instagram tras la trágica noticia sobre su amigo y compañero de banda.

Louis Tomlinson fue el primero en manifestar su pesar por la pérdida de Liam, a quien consideraba como un hermano. En un conmovedor mensaje, rememoró su encuentro a la edad de 16 años y subrayó el talento vocal y la bondad de Liam, describiéndolo como una parte fundamental de One Direction y elogiando su presencia en el escenario, así como su habilidad para componer canciones.

"Estoy más que devastado por escribir esto, pero ayer perdí a un hermano. Liam era alguien a quien admiraba todos los días, un alma tan positiva, divertida y amable”.

Louis expresó su gratitud por haber fortalecido su relación con Liam tras la disolución de la banda, recordando las largas conversaciones sobre sus momentos compartidos. También se dirigió a Bear, el hijo de Liam, prometiendo ser un buen tío y contarle historias sobre su padre.

"Me siento más que afortunado de haberte tenido en mi vida, pero me cuesta mucho aceptar la idea de decir adiós. Estoy tan agradecido de que nos hayamos vuelto aún más cercanos desde que salimos de la banda, hablando por teléfono durante horas, recordando todos los miles de recuerdos increíbles que tuvimos juntos, es un lujo que pensé que tendría contigo toda la vida. Me hubiera encantado compartir el escenario contigo nuevamente, pero no pudo ser"

Zayn Malik fue el segundo miembro de One Direction en rendir homenaje a Liam Payne tras su fallecimiento. En un mensaje conmovedor, Zayn expresó su profunda tristeza y recordó los lazos fraternales que compartieron durante su tiempo en la banda.

“Liam, me he encontrado hablando en voz alta contigo, esperando que puedas escucharme. No puedo evitar pensar egoístamente que había tantas conversaciones que teníamos que tener en nuestras vidas”, expresó.

“Perdí a un hermano cuando nos dejaste y no puedo explicarte lo que daría por darte un último abrazo y despedirme de ti como es debido”.

El cantante concluyó su homenaje recordando los momentos que vivieron juntos. “Conservaré en mi corazón todos los recuerdos que tengo contigo para siempre”.

La cuenta oficial de One Direction en Instagram expresó su devastación por la pérdida de Liam y anunció que no harán más comentarios al respecto. "Estamos completamente devastados por la noticia del fallecimiento de Liam. Con el tiempo, y cuando todos puedan hacerlo, habrá más que decir. Pero por ahora, nos tomaremos un tiempo para lamentar y procesar la pérdida de nuestro hermano, a quien amábamos muchísimo".

"Los recuerdos que compartimos con él serán atesorados para siempre. Por ahora, nuestros pensamientos están con su familia, sus amigos y los fanáticos que lo amaron junto a nosotros. Lo extrañaremos terriblemente. Te amamos Liam"

