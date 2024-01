Implementarán operativo para cuidar a los Reyes Magos en sus compras

Con el inicio de las compras de 'Día de Reyes', elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana reforzarán las medidas y acciones de vigilancia, seguridad, vialidad y prevención, en las 16 alcaldías de la CDMX.

Será hasta el próximo 6 de enero, cuando 6 mil 761 policías apoyados por 409 vehículos, 16 ambulancias y 17 moto ambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, así como un helicóptero de la Dirección Ejecutiva de Servicios Aéreos Cóndores realizarán vigilancia supervisión, disuasión y prevención.

Además, a partir del jueves 4 se desplegarán 350 uniformados de la Subsecretaría de Control de Tránsito de la SSC, los cuales estarán apoyados de 44 vehículos oficiales, 10 motopatrullas y cinco grúas para reforzar el dispositivo de vialidad, garantizar la movilidad peatonal y vehicular a través del control de estacionamiento, aplicar el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, mantener la movilidad peatonal y vehicular, evitar el robo de vehículos, autopartes, así como brindar asistencia y auxilio vial.

Con el objetivo de garantizar la seguridad de la ciudadanía, los efectivos de la Policía Bancaria e Industrial reforzarán la vigilancia en sucursales bancarias, plazas comerciales y tiendas departamentales; mientras que se incrementarán los patrullajes en zonas restauranteras, romerías y tianguis, así como en otros lugares donde se registran movimientos monetarios y actividad comercial.

Atento a estas recomendaciones

Para mayor seguridad de la población, la SSC recomienda utilizar mecanismos electrónicos confiables al realizar el pago de sus compras; nunca perder de vista sus tarjetas bancarias a fin de evitar fenómenos delictivos como la clonación o robo de datos; no contar dinero en efectivo en lugares públicos, ni acudir solo a realizar retiros; no utilizar cajeros automáticos que presenten anomalías, y verificar con su institución bancaria los cargos no reconocidos.

En cuanto a los mercados populares y tianguis, uniformados realizarán operativos en Eje 1 Reforma hasta Circunvalación; Circunvalación y Joaquín Herrera; Plaza Fórum Insurgentes y Eje 1 Norte; Ejido y Gran Canal; Zacatecas y León de los Aldama; San Juan de Aragón y Eduardo Molina; Romería Masa de Juárez, en Lindavista; Plaza Tepeyac; Calle 39 y Ermita; Tláhuac y Las Torres; Centro de Xochimilco; Plaza Oriente; Centro de Azcapotzalco; Tacubaya Parque Lira y María Vigil; Mercado de Tacuba; Tianguis de Juguete “El Búfalo”, en San Antonio y Periférico; Centro de Cuajimalpa; Avenida Aztecas y Delfín Madrigal; Totonacas y Rey Ixtlaxochitl.