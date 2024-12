Incendio consume bazar navideño en Teoloyucan, Estado de México

La mañana de este lunes 23 de diciembre se reporta un incendio de grandes magnitudes en un bazar navideño de Teoloyucan, Estado de México.

El bazar se ubicaba en la Plaza Cívica 'Álvaro Obregón'. /X: @mxreportediario|

Fue durante el amanecer de este día que el fuego comenzó consumir la estructura del bazar así como todos los locales que lo integraban, en donde había mercancía y diferentes productos diversa.

Aún se desconoce si hay lesionados o víctimas fatales. /X: @mxreportediario|

De acuerdo a imágenes que ya circulan en redes sociales, el bazar navideño se encontraba en la Plaza Cívica 'Álvaro Obregón', ubicada en calle Nicolás Romero y Av Hidalgo, sin embargo, en cuestión de minutos desapareció porque las llamas de fuego consumieron la enorme carpa que cubría el lugar.

#Precauciones |



Hasta el lugar llegaron cuerpos de emergencia como bomberos y protección civil para tratar de controlar el fuego, y así no se expanda a lugares continuos. Sobre la razón que originó el incendio todavía no se conoce, así como tampoco si hay lesionados o víctimas fatales, pues en teoría a la hora que comenzó el fuego el bazar ya no estaba abierto.

