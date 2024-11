"¡Increíble! Exhiben a taqueros por vender barbacoa que se les cayó al suelo

Taqueros en Monterrey fueron grabados recogiendo barbacoa del suelo para volver a cocinarla y venderla, supuestamente para evitar pérdidas. Un testigo filmó la situación y la compartió en redes sociales para advertir a los clientes sobre el puesto.

taqueros recogen barbacoa que se les cayó al piso

Según las fotos, los empleados de "Tacos Lobo" están recogiendo con bolsas de plástico la carne que se les cayó por accidente cerca de una alcantarilla.

Después de eso, el hombre gritó: “¡tráete una olla, échala y ponla a cocer para que se le quite!”, como si la fueran a usar en los platillos y ya no hubiera pasado nada.

Y no olvidemos que esos lugares en el centro de la ciudad siempre están llenos, porque comer ahí es súper barato. Hay anuncios de locales que ofrecen hasta una orden de tacos por solo 35 pesos.

El joven que grabó un video pidió a los negocios que sean responsables al ofrecer sus productos, advirtiendo que la falta de calidad e higiene puede causar enfermedades. Aunque no se confirma si la comida fue recocida para venderla, el comentario del trabajador generó interés entre los usuarios.

“Me puse a pensar en las miles de personas que acuden a este lugar, yo he pasado varias veces por ahí y siempre lo veo lleno, quiero pensar que quizá la gente va por lo económico”.

“Por favor, quienes tienen puestos de comidas o restaurantes no hagan este tipo de cosas, no está bien, quizá se comprende que es una pérdida para ustedes y sería difícil recuperar esa inversión pero no es justificación y no es la forma, miles de personas pasan caminando por las calles y banquetas, no sabemos cuántas bacterias traemos de los lugares por donde caminamos”,

