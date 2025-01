Influencer acusa a Tito Double P de encubrir a un empleado por intento de abuso

Fer Arriella, una tiktoker, ha acusado al cantante de música regional mexicana Tito Doble P de encubrir un intento de violación en su contra por parte de un hombre que trabaja para él. Esta revelación ocurrió poco después de que Tito Doble P anunciara una colaboración con Belinda. Además, otra creadora de contenido, Fer Alucín, también afirmó haber sido agredida por un colaborador del cantante.

Fer Arriella, una tiktoker, ha acusado al cantante Tito Doble P de encubrir un intento de violación en su contra.| RS |@bestccoftt

Acusan a Tito Doble P, primo de Peso Pluma, de encubrir abuso

La influencer compartió en su cuenta de TikTok lo que sucedió tras asistir a una fiesta con el primo de Peso Pluma. En el video, Fer relata que todo comenzó en un after, donde un colaborador del cantante le sugirió tener relaciones íntimas.

“Yo fui al after, llegó un punto donde yo me quiero subir al cuarto y me acompaña un pend*** que no sé quién es, no sé cómo se llama, no sé nada de él, y me dice: ‘Oye, vamos a cog**’, y le digo: ‘No, yo no jalo’. Me agarra los pelos y me empieza a golpear y me abre la ceja. " Cuenta la influencer.

La influencer muestra una herida en la ceja y explica que, debido a la rapidez de los eventos, no supo cómo reaccionar y no conoce la identidad de su agresor.

“En eso llega Tito, me saca del cuarto, lo calma y me manda con un chofer a los departamentos donde me estoy quedando, pero me comunico con su mánager y me comunico con él. Nadie me quiere decir cómo se llama esa persona para meter una denuncia”.

Después de la denuncia de Fer Alucín, varios usuarios solicitaron en las redes sociales de Jesús Roberto Laija García, conocido como Tito Double P, que se haga justicia y se revele la identidad del agresor.

La influencer denuncia que nadie le ha proporcionado el nombre de su agresor. | Captura de pantalla. |

