Inteligencia Artificial permitirá “hablar” con tus seres queridos fallecidos a través de clones virtuales

En redes sociales se ha empezado a crear controversia por un tema que parece sacado de un episodio de la serie de ‘Black Mirror’, pues muy pronto podrás hablar nuevamente con tus seres queridos que ya murieron, todo gracias a la inteligencia artificial.

De acuerdo con varios reportes, empresas como Amazon y Microsoft ya trabajan en programas de inteligencia artificial que permita clonar virtualmente personas muertas.

El propósito de este anuncio es que las personas puedan sentirse cerca y platicar con sus seres queridos fallecidos a través de la inteligencia artificial, ya que te permitirá crear clones virtuales de ellas.

¿Cómo hará la inteligencia artificial para clonar gente muerta?

Si bien esto aún está en desarrollo, las personas se preguntan cómo hará la inteligencia artificial para clonar gente muerta.

Las personas tendrán que dar su consentimiento explícito a diversas compañías especializadas, para que la inteligencia artificial haga un análisis vocal o corporal de estas.

Así una vez que muera, el programa usará las imágenes y notas de voz recabadas para recrear el aspecto de la persona en un entorno virtual, donde se podrá comunicar con terceros.

Estos “deadbots” pueden ser sólo la voz de la gente que murió o recreaciones de cuerpo completo, esto ya lo decidirá cada una de las personas y sus familiares.

¿Clonar gente muerta es malo?

En redes, se ha desatado un debate por estos clones de gente muerta creados por inteligencia artificial.

No sólo por cuestiones éticas, si no que hay personas que opinan que clonar a personas muertas sería una forma de no dejarlos descansar en paz.

También, en términos psicológicos para las personas que recurren a estos servicios para “mantener vivos” a sus seres queridos.

Por un lado puede tener un efecto benéfico, pues puede significar una última oportunidad de despedirse y cerrar el ciclo vital con un familiar o amigo, pero para otros no les permitiría cerrar ese ciclo de “dejar ir” a la persona fallecida. ¿Tú qué opinas?

