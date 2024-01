Jason Momoa vive en la carretera tras su divorcio con la actriz Lisa Bonet

A un año de su divorcio con la actriz Lisa Bonet, el actor Jason Momoa no tiene prisa por buscar un nuevo hogar así que mejor prefiere vivir en medio de la nada.

En una reciente entrevista para Entertainment Tonight, el histrión aseguró que por el momento está viviendo en la carretera o donde el trabajo lo lleve.

“Ahora mismo ni siquiera tengo casa. Vivo en la carretera. Actualmente estoy en Nueva Zelanda para empezar ‘Minecraft’. Espero que a todo el mundo le encante”, detalló.

Tiene proyecto en puerta

El protagonista de ‘Aquaman’ explicó dentro de su plática que ahorita es un hombre nómada por la carga de trabajo que tiene. Además, de que estuvo grabando su última serie que lo llevó por diferentes puntos de Estados Unidos.

"Siempre estoy en sitios raros. Me vas a encontrar en la carretera. Me pasa todo el tiempo. Me preguntan: '¿Qué demonios haces en nuestra ciudad?'. Me encanta la idea de estar con la gente corriente y hacer mi oficio, que es filmar, y luego enseñárselo. Creo que, de tanto hacerlo, me ha picado la curiosidad", declaró.

Y es que el proyecto que tiene en puerta llamado ‘On the Roam’, que se estrena este 18 de enero por HBO Max, lo hizo convivir con artesanos y trabajadores de toda la unión americana.

