‘Aquaman’ lidera taquilla en su semana de estreno; destrona a ‘Wonka’

‘Aquaman and the Lost Kingdom’ fue la película más taquillera este fin de semana en los cines de Estados Unidos y Canadá.

La película de DC y de Warner Bros, protagonizada por Jason Momoa, recaudó 28.1 millones de dólares en sus primeros tres días estrenándose en 3 mil 706 cines de norteamérica, según estimados difundidos el pasado domingo.

Se proyecta que para hoy habría recaudado unos 40 millones de dólares a nivel local.

Batalla de películas

Fue un fin de semana de poca concurrencia en los cines, pese a estrenos de películas como ‘Migration’, ‘Anyone But You’, ‘The Iron Claw’ y ‘All of Us Strangers’.

Nunca es bueno para la taquilla que la Navidad caiga en fin de semana, pero la última vez que esta fecha cayó un lunes fue en 2017 y ‘Star Wars: The Last Jedi’ dominó al recaudar 71.5 millones de dólares en su segundo fin de semana.

Este lunes habrá otros estrenos, como la nueva versión de ‘The Color Purple’, ‘Ferrari’ y ‘The Boys in the Boat’. Todas probablemente recaudarán mucho entre Navidad y Año Nuevo, una época tradicionalmente lucrativa en los cines.

‘Aquaman’ nada contracorriente

Se estima que ‘Aquaman and the Lost Kingdom’ tuvo un costo de producción de alrededor de 200 millones de dólares, sin incluir costos de mercadeo y promoción. Si se incluye la proyección de que ganará 80 millones para hoy, la proyección total sería de 120 millones.

La primera versión se estrenó en 2018 recaudando 67.8 millones y eventualmente recibió mil 200 millones a nivel global.

El mismo estudio, Warner Bros, tiene la segunda película más taquillera, ‘Wonka’ y también ‘The Color Purple’, en momentos en que los cines están sedientos ante la ausencia de películas nuevas de Walt Disney Company o de Paramount. Para esta semana, lo más probable es que Warner Bros tendrá tres de las cinco películas más taquilleras.

En su segundo fin de semana, ‘Wonka’ ganó 17.7 millones de dólares y se proyecta que tendrá 26.1 millones para hoy, con lo que su total doméstico ascendería a 83.6 millones.

En tercer lugar quedó ‘Migration’, de Illumination and Universal, una película animada con las voces de Kumail Najiani, Elizabeth Banks y Awkwafina. Recaudó unos 12.3 millones de dólares en 3 mil 761 cines, y eso probablemente aumentará a 17.1 millones para este lunes en la noche. Su total global hasta el próximo domingo se calcula en 34.3 millones de dólares y podría aumentar más ya que los niños están de vacaciones.

Las películas más taquilleras del pasado fin de semana

‘Aquaman and the Lost Kingdom’: 28.1 millones de dólares. ‘Wonka’: 17.7 millones. ‘Migration’: 12.3 millones. ‘Anyone But You’: 6.2 millones. ‘Salaar: Part 1: 5.5 millones. ‘The Iron Claw’: 5.1 millones. ‘The Hunger Games: The Ballard of Songbirds & Snakes’: 3.2 millones ‘The Boy and the Heron’: 3.2 millones. ‘Godzilla Minus One’: 2.7 millones. ‘Dunki’: 2.7 millones.

