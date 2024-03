Jesús Corona, candidato a la alcaldía de Cuautla, sufre ataque a balazos

La noche de este 25 de marzo Jesús Corona, candidato a la alcaldía de Cuautla por el Frente Amplio por Morelos, sufrió un ataque armado del cual por fortuna salió ileso, aunque esto habría sido un intento para asesinarlo, luego de que previamente ya había recibido amenazas de muerte.

Según los primeros reportes, el abanderado del PRI, PAN, PRD y RSP viajaba en una camioneta blindada luego de acudir a las instalaciones de la Fiscalía Regional Oriente para presentar una denuncia por amenazas de muerte que recibió apenas un día antes y cuyo objetivo es que no participe en las próximas elecciones.

Fueron dos hombres a bordo de una motocicleta los que se acercaron a la camioneta de Jesús Corona y abrieron fuego en al menos 10 ocasiones, pero por fortuna el político ni su escolta resultaron heridos.

"Era dos hombres en una moto. Nos rebasaron y después nos dispararon. Quieren que me baje de la campaña. Una cosa si les digo a mi ciudad, a los cuautlenses, ya basta de vivir con miedo. No me bajo, a donde tope, voy con todo".

“Tengo el respaldo del pueblo y yo creo que todos estamos hasta la madre de lo que estamos viviendo, y si le exijo al señor gobernador que ya basta”, declaró el candidato a la alcaldía de Cuautla.

Partidos condenan ataque armado a Jesús Corona

Por su parte, Alejandro Moreno, líder Nacional del PRI condenó los hechos y exigió “al Gobierno de Morelos que realice una investigación seria para dar con los responsables y aplicar todo el peso de la ley”. Dicho discurso fue respaldado por Jesús Zambrano, presidente del PRD, quien culpó de la inseguridad que vive Morelos al Gobernador Cuauhtémoc Blanco.

“Terrible la inseguridad solapada por el gobierno federal e impulsada por el gobernador, Cuauhtémoc Blanco @cuauhtemocb10, las corporaciones policiales estatales y el presidente municipal de Cuautla, Rodrigo Arredondo. Ellos son los responsables”, escribió en líder el dirigente.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ALFREDO ADAME ES ELIMINADO DE LA CASA DE LOS FAMOSOS