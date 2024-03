Hoy No Circula: 26 de marzo. ¿Qué vehículos descansan este martes?

El Programa Hoy No Circula para este martes 26 de marzo aplica en aquellos carros con engomado rosa, terminación de placas 7 y 8, holograma de verificación vehicular 1 y 2.

Quedan exentos de esta restricción vehicular aquellos ajutos con el mismo color de engomado y terminación de placas, pero que tengan holograma de circulación 0 y 00, así como carros eléctricos e híbridos y motocicletas.

Aquellos que no respeten el Programa Hoy No Circula, que aplica en un horario de 05:00 AM a 22:00 PM, podrían hacerse acreedores a una multa económica que va de los 2 mil 171.40 hasta los 3 mil 257.10 pesos, además de que el vehículo podrá ser remitido al corralón.

¿En dónde aplica el Programa Hoy No Circula?

El Programa Hoy No Circula aplica en la Megalópolis, que incluye las 16 alcaldías de la Ciudad de México, así como 18 municipios conurbanos del Estado de México que son: Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Chicoloapan, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.

