Jorge Ortiz de Pinedo denuncia que no lo dejaron viajar en avión con su tanque de oxígeno

El comediante y actor mexicano Jorge Ortiz de Pinedo se vio obligado a viajar en autobús para regresar a su casa en Acapulco, luego de que autoridades del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México le impidieron abordar un avión con su tanque de oxígeno, el cual utiliza debido a que sufre una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, conocida como EPOC.

Fue mediante un extenso hilo en su cuenta de Twitter, ahora X, que el veterano comediante de 76 años y que interpretó al legendario Dr. Cándido Pérez, constó su experiencia, primero utilizando su habitual sentido del humor, pero luego dejando en claro su molestia.

“Empecé a redactar este mensaje en la Terminal del ADO, mientras esperaba mi camión... Y no estaba entonando la canción de Alex Lora, estaba esperando para abordar un autobús rumbo a Acapulco ¿Por qué? Pues aunque resulta difícil de creer, un grupo de empleados que contrató La Marina de México, que están encargados de los filtros del Aeropuerto Internacional Benito Juárez, me detuvo y no me permitió pasar a las salas de abordaje, alegando que mi concentrador de oxígeno no estaba autorizado para ser usado a bordo de un avión comercial”, se lee en parte del mensaje de Ortiz de Pinedo.

¿Por qué no dejaron viajar a Ortiz de Pinedo con su tanque de oxígeno?

El comediante, quien por recomendación médica y debido a su problema de salud pulmonar vive en Acapulco, explica que muchas veces ha viajado en avión con su concentrador de oxígeno, tanto dentro de México como a Estados Unidos, y nunca había tenido problema, pues incluso lleva consigo la solicitud escrita de su neumólogo en “donde informa que, por mi condición médica, necesito oxígeno complementario 24/7 y autoriza que se me permita viajar con mi concentrador de oxígeno para usarlo a bordo”.

Pese a ello, el veterano actor indicó que la respuesta de los encargados del AICM fue: "No puede pasar con ese concentrador, pues no está incluido en el manual operativo que tenemos en el aeropuerto".

Ortiz de Pineda hizo el doble de tiempo para llegar a Acapulco

Después de varias explicaciones y de la intervención de la aerolínea, Jorge Ortiz de Pinedo logró tener acceso a la sala de abordaje, sin embargo, su avión con destino a Acapulco ya había cerrado las puertas, por lo que se vio obligado a comprar un boleto de autobús para regresar a su casa, pese a eso implicó un viaje de más de 5 horas, en comparación a las cerca de 2 horas que se hacen en avión desde la CDMX hasta el Puerto de Acapulco, Guerrero.

“¡Además del mal rato que pasé, me hicieron perder mi vuelo! El personal de Volaris, gentilmente, ofreció darme un pasaje para el día siguiente, pero yo ya no podía seguir a la altura de la CDMX, por eso me dirigí a comprar un boleto de autobús (ahí mismo en el aeropuerto), viajé por Tres Estrellas de Oro a la ciudad de Acapulco y afortunadamente tuve un placentero viaje... aunque llegue a las 9.00 de la noche al puerto, mi lugar de residencia”, agregó el actor.

