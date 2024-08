¿Sian Chiong será expulsado de La Casa de los Famosos por conducta inapropiada contra Briggitte?

Este domingo 25 de agosto se conocerá al quinto eliminado de La Casa de los Famosos, sin embargo, no precisamente sería uno de los cuatro habitantes que fueron nominados por sus compañeros, pues hay un trascendido que apunta a que Sian Chiong sería expulsado del reality show por conducta inapropiada.

Después de la nominación del pasado miércoles, la placa de nominados quedó conformada por Arath de la Torre, Mario Bezares y Gala Montes (Cuarto Mar), además de Sabine Moussier y Sian Chiong (Cuarto Tierra), aunque éste último se liberó de la nominación y aseguró una semana más en la casa después de arrebatarle la salvación a Karime.

Sin embargo, de acuerdo a diferentes versiones periodísticas la producción prepara una sorpresa para esta Gala de Eliminación, ya que Sian Chiong está siendo señalado de comportamientos inapropiados, específicamente contra la también habitante Briggitte Bozzo, quien al parecer ya se quejó con la producción de recibir varios comentarios sexualizados del cubano así como de Adrián Marcelo, otro de los participantes del programa de Televisa.

“La propia Briggitte habló con La Jefa (la producción), para decirle que está un poco molesta porque justo ‘Juanchon’ (Sian) pasa y la nalguea, la agarra… ya lo señaló, también de Adrián Marcelo, que le hace puros comentarios como muy sexualizados, muy despectivos y yo supongo que ya tuvieron que sancionarlos internamente, hablar con ellos, les leyeron la cartilla”, comentó la conductora Analú Salazar en el programa de radio de Flor Rubio.

Por su parte el influencer y periodista Fabián Pasos, mejor conocido como ‘MafianTV’, compartió un video en sus redes sociales en el que señala que, según sus fuentes, se espera una sorpresa para este domingo en La Casa de los Famosos, pues contrarió a lo que dicen las votaciones, Sabine Moussier no sería la eliminada de esta semana.

“Me dijeron que posiblemente van a sorprender en La Casa de los Famosos, no sé qué va a pasar, pero me dijeron que posiblemente no sale Sabine, no es que vaya a salir alguien más, pero se tiene preparado algo, me dijeron que es algo grande”, comentó el influencer, quien en la temporada pasada de este reality show se caracterizó por atinar a varias de sus predicciones.

Analu (@Ana1uSalazar) asegura que Briggitte se quejó con ‘La Jefa’ por comentarios y acercamientos inapropiados al interior de ‘La Casa de los Famosos’.

#FórmulaEspectacular con @Flor_Rubio pic.twitter.com/CELkB6Z5fe — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) August 24, 2024

¿Se cumplirá la lista de los eliminados?

De ser cierto este trascendido, no sólo se estaría atendiendo la opinión del público que mediante redes sociales exige la expulsión de Sian por sus conductas inapropiadas contra Briggitte, sino que también por quinta semana consecutiva se estaría cumpliendo con la predicción de la lista de eliminados que se filtró en Internet, la cual indica que esta semana el participante que debe abandonar la casa es Sian Chiong.

