Zayn Malik reaparece con un nuevo cambio de look y fans no lo reconocen

El ex integrante de One Direction, Zayn Malik compartió fotos de su nuevo look en Instagram el día de ayer, viernes.

La ex estrella a lo largo de los años mantenido un corte de cabello corto de color negro y a veces rubio, y ha mantenido su barba al mínimo.

Esta vez el cantante sorprendió a sus fans cuando compartió en las redes sociales mostrando su larga barba y cabellera.

zayn malik posted on instagram! pic.twitter.com/kNXTDotQma — pop culture gal (@allurequinn) August 23, 2024

Zayn Malik has joined tableegh pic.twitter.com/bYfzsaG972 — (@chaiaurcake) August 23, 2024

El cantante se le ha visto con diferentes cortes y rapados, a veces optaba por un recogido alto y puntiagudo, en un momento se puso puntas rubias en el cabello y antes de eso se volvió completamente platino.

En 2019 se afeitó la cabeza por completo, pero esta vez, impresionó con un rotundo cambio dejando su barba larga.

Usuarios en redes han tenido diferentes opiniones sobre el cambio de look del cantante, ¿Tú qué opinas?

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: VIDEO: Chris Hemsworth se une a Ed Sheeran en concierto y toca la batería en Rumania