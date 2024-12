Juez de Nueva York niega la inmunidad presidencial a Trump en el caso Stormy Daniels

Juan Merchán, juez de Nueva York ha decidido que Donald Trump no podrá utilizar la inmunidad judicial para invalidar la condena que enfrenta por falsificación de registros comerciales en el caso relacionado con pagos a la actriz de contenido para adultos Stormy Daniels.

Donald Trump no será protegido por ser expresidente

Merchán descartó que los actos por los que fue condenado pudieran considerarse oficiales durante su mandato como presidente, lo que impide que se apliquen las protecciones judiciales otorgadas a los expresidentes por el Tribunal Supremo de Estados Unidos.

En un fallo de 41 páginas, el juez Merchán mencionó que los actos de Trump de falsificar registros comerciales no involucraban funciones oficiales del poder ejecutivo.

De acuerdo con el fallo, “los actos decididamente personales de Trump de falsificar registros comerciales no representan ningún peligro de intrusión en la autoridad y función del poder ejecutivo”.

Además, enfatizó que la inmunidad presidencial, que protege a los presidentes por actos oficiales, no se aplica a este tipo de conductas, ya que no están vinculadas a su rol en el gobierno.

En cuanto a la respuesta del presidente electo, el equipo legal intentó que se desestimara el caso, argumentando que el veredicto en su contra no solo fue injustificado, sino que también interferiría en sus esfuerzos de transición hacia la presidencia tras su victoria electoral de noviembre de 2024.

Merchán no se pronunció sobre esta moción, centrando su decisión en la falta de conexión de los hechos con su actividad oficial.

Steven Cheung, portavoz del equipo de transición de Trump, calificó el fallo como una “violación directa de la decisión de la Corte Suprema sobre la inmunidad” y subrayó que el caso nunca debió haberse presentado.

“La constitución exige que se desestime de inmediato”, agregó Cheung.

¿De qué fue acusado Donald Trump?

Trump fue acusado en marzo de 2023 por un gran jurado de Nueva York de falsificación de registros comerciales relacionados con los pagos realizados a Daniels para silenciarla durante la campaña electoral de 2016.

El expresidente fue declarado culpable el 30 de mayo de 2024.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: Hotel niega acceso a mujer con su perro guía y llega la Profeco a sancionarlo