¿Karma a Karla Panini? Tiktoker asegura que su esposo Américo Garza le es infiel con ella

En redes sociales usuarios festejan que Karla Panini podría estar recibiendo su karma, luego de que una tiktoker asegura que el esposo de la lavandera güera, Américo Garza, le mandó mensajes para coquetearle, provocando la reacción de la comediante.

Desde hace años el caso de Las Lavanderas se ha vuelto tema de cultura popular, luego de que Karla Panini comenzara una relación con el entonces esposo de su amiga y compañera de trabajo Karla Luna, quien descubrió la infidelidad cuando estaba enferma de cáncer, un mal que posteriormente le provocó la muerte.

Desde entonces tanto Panini como su ahora esposo Américo Garza han estado en medio de la polémica, ganándose el rechazo de la opinión pública, que ahora celebra las aseveraciones de Estefany Mendoza, una tiktoker hondureña que asegura tener pruebas de que el marido de la comediante le manda mensajes para conocerla.

En las capturas de pantalla, la creadora de contenido muestra una conversación con Américo Garza quien le expresa su deseo de conocerla, estando incluso dispuesto a pagarle un viaje a México. Posteriormente, Esfany también compartió una conversación con Karla Panini, a quien le hace saber que su esposo le es infiel, calificando el hecho como “justicia para Karla Luna”.

Ante esta situación, la comediante Karla Panini reaccionó, utilizando el humor para restarle importancia al hecho y asegurando que su esposo es inocente.

“Ella misma borra los mensajes de ‘hate’ y luego me pone ‘tengo información importante, tu marido te engaña’. Según ella me manda la información, los screen. ¿Hija, eso qué tiene que ver? Eso no comprueba nada.

“Luego se pone a mandarme y mandarme mensajes, pero se le olvidó a la zonza borrar sus mensajes de ‘hate’. Entonces, se dio cuenta y los borró. ¿Qué pretende? ¿Quiere seguidores?”, comentó Panini.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡YA HAY CALENDARIO! CONOCE QUÉ DÍA SE COBRA LA PENSIÓN DEL BIENESTAR PARA ADULTOS MAYORES