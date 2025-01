Kate del Castillo abandona su casa por incendios en Los Ángeles

La actriz Kate del Castillo anunció a sus más de 10 millones de seguidores en Instagram que evacuó su casa debido a los incendios en Los Ángeles, causados por los vientos de Santa Ana. Estos vientos han dificultado los esfuerzos de extinción y han provocado la destrucción de muchas viviendas.

Kate del Castillo revela que abandonó su casa en Los Ángeles

Kate del Castillo compartió en un video que ha estado enfrentando una situación complicada debido a que las autoridades le solicitaron evacuar su hogar en Los Ángeles, California, por el peligro que representan los incendios en la zona.

"Vengo llegando de trabajar con un frío espantoso, con la noticia de que voy a tener que evacuar mi casa en Los Ángeles. Más bien ya la evacúe".

La famosa, visiblemente afectada, explicó que pudo evacuar gracias a la ayuda de sus amigas, quienes le ayudaron a llevar lo más importante, como sus documentos y coches, a un lugar seguro.

"Rescataron mis coches y llevarlos a un lugar seguro, sacar mis cosas de mi caja fuerte".

Kate del Castillo ha observado una respuesta solidaria de las personas ante los incendios en Los Ángeles.

"Gracias, hay gente maravillosa, si no es por mis amigas que fueron, a lo mejor en otro momento ya no nos dejaban entrar. Los documentos es lo más importante, ya lo demás es lo de menos. ¡Esto es terrible! No tengo ni palabras para decirles todo lo que está sucediendo porque, además, no sé el sentir de las personas que ha perdido casas”.

