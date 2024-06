Kenia Os confiesa que su papá nunca ha ido a uno de sus conciertos

Kenia Os reveló en una entrevista con Yordi Rosado que su padre no ha asistido a ninguno de sus conciertos debido a la falta de comunicación entre ellos. A pesar de tener muchos fans que la han visto en vivo, su padre no ha sido uno de ellos.

No le gustan, le gusta mantenerse en las penumbras, nunca ha ido a un concierto mío. No es que no le guste quien es Kenia Os, pero le gusta mantener un perfil bajo ante todo lo que representa Kenia Os”

Kenia Os confiensa que su papá no ha asistido a uno de sus conciertos

La cantante mencionó que desde pequeña ha tenido poca comunicación con su padre y que al separarse sus padres, se dedicó a proteger a su madre y hermana.

“Fue en automático, ni siquiera lo pensé simplemente fue que debía proteger a mi mamá y hermana. Lo que cambió fue que cuando se divorciaron mis papás fue de que yo debía darle un buen ejemplo a mi hermana”.

“Sigue siendo una relación ausente, pero es una relación cordial y es un proceso de sanar ciertas cosas que viví en mi infancia y que antes me afectaban, ahora las sané y puedo perdonar los errores que cometieron en su matrimonio y yo sentía que era la culpa de uno, de otro, mía, fueron sus problemas y no soy parte de ese ambiente”.​

¿Quién es Kenia Os?

Kenia Os es una cantante, compositora y personalidad de las redes sociales mexicana. Nacida el 10 de abril de 1996 en Tijuana, México, Kenia se hizo conocida por su presencia en plataformas como YouTube e Instagram, donde comparte videos de música, covers, vlogs y contenido relacionado con su vida cotidiana.

A lo largo de los años, Kenia ha construido una sólida base de seguidores y ha ganado popularidad gracias a su talento vocal, carisma y estilo único. Su música abarca diversos géneros, incluyendo pop, baladas y ritmos urbanos. Kenia también ha incursionado en la actuación, participando en proyectos cinematográficos y series de televisión en México.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: FIDEL CASTRO, DE MARCA REGISTRADA, SE DISCULPA CON BELINDA POR BROMA ACERCA DE NODAL