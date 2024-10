Kompayaso se encuentra en coma inducido, según informó un familiar

El 13 de octubre, se informó que Eleazar del Valle, conocido como 'el Kompayaso', fue hospitalizado de emergencia en estado "grave" debido a un evento cerebrovascular. Actualmente, el comediante mexicano-estadounidense se encuentra en coma inducido mientras los médicos realizan estudios para determinar la causa de su condición.

"Kompayaso" se encuentra en coma inducido

En el programa "De primera mano" de Imagen Televisión, Ximena Santamaría, sobrina del comediante Kompa Yaso, habló sobre su estado de salud.

"Está delicado, al parecer tuvo un evento cerebrovascular. Ahorita, él está intubado, está sedado y estamos esperando a que no haya un daño cerebral. Tiene un coma inducido y dos medicamentos que lo tienen dormido ahorita. Lo que esperamos es que se le puedan ir retirando y ver cómo despierta.". Informó Ximena.

Se desconoce si el comediante Kompa Yaso sufrió un derrame o un infarto cerebral. Su sobrina, Ximena Santamaría, relató que el pasado viernes, su madre escuchó un golpe en la habitación del comediante y al entrar lo encontró inconsciente.

"No sabemos bien su origen, pudo haber sido un derrame o un infarto cerebral, no sabemos bien qué fue, pero fue alguno de los dos y que lo llevó a esto."

EN VIVO Tras su hospitalización ¡Familia del #KompaYaso ACLARA su estado de SALUD! Su sobrina revela que está en estado de COMA #DePrimeraMano: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/hDNQBP54uw — De Primera Mano (@deprimeramano) October 14, 2024

"Llegó la ambulancia, se lo llevaron rápido al hospital, lo intubaron y lo mantuvieron sedado para ver cómo responde."

El comediante Eleazar del Valle, de 54 años, padece insuficiencia renal, lo cual, aparentemente, ha contribuido a la ocurrencia de un derrame cerebral o infarto cerebral.

"Él tiene una enfermedad renal crónica, está en hemodiálisis y, por lo mismo, tiene la presión alta. Puede que haya influido tener la presión alta con todo esto."

La sobrina del cómico indicó que, debido a las hemodiálisis que recibe, él sufre de presión alta, lo cual podría haber contribuido a su "evento cerebrovascular".

“El pronóstico que nos dan es reservado. No sabemos cómo va a despertar. No sabemos si va a tener un daño cerebral. No saben qué esperar cuando le quiten los medicamentos. Ahorita, lo que han dicho los médicos es que ya le van a retirar los medicamentos”.

