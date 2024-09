La Casa de los Famosos: A Briggitte Bozzo se le esfuman los 4 millones de pesos

Briggitte Bozzo fue una de las habitantes de La Casa de los Famosos que estuvo más veces nominada, por lo que se pensaba que en cualquier momento podría salir.

Pero no fue así, duró 67 días dentro del reality, pero durante la gala del miércoles fue nominada para abandonar a sus amigos, pues no consiguió los votos suficientes.

Reciben con cariño a Briggitte

Antes de su partida, La Jefa le agradeció su presencia por ser la más alegre y ocurrente y porque “eres una gran guerrera, fiel a tus convicciones, nunca tuviste miedo, nominación tras nominación llegaste más fuerte para ganarte el cariño de los habitantes y del público”.

También Galilea Montijo resaltó que fue la mujer que inyectó luz a la casa y causó sensación con sus bailes.

Briggitte Bozzo agradece su participación

Ya fuera del reality, la actriz agradeció a Cuarto Mar por hacerle su estancia más llevadera a pesar de todo lo que pasó, pero por desgracia no se llevó el premio de los 4 millones de pesos.

“Los amo eternamente, gracias por ser mi familia desde que entré, los llevo tatuado en mi piel para siempre, hicieron mi estancia más linda, me enseñaron muchas cosas, me voy siendo una gran mujer, me llevo a grandes amigos y familia para el resto de la vida”, expuso.

TAMBIÉ TE PUEDE INTERESAR: PAUL STANLEY CARA A CARA CON MARIO BEZARES: “QUIERO DEJAR TODO ATRÁS”