Paul Stanley cara a cara con Mario Bezares: “Quiero dejar todo atrás”

Durante la gala dentro de La Casa de los Famosos hubo un reencuentro que nadie veía venir: Paul Stanley se puso cara a cara con Mario Bezares.

Cabe recordar que el conductor de ‘Hoy’ siempre le ha dado la vuelta a Mayito tras la polémica sobre la muerte de su padre Paco Stanley, donde muchas veces se dijo que su mejor amigo lo puso ante el crimer organizado.

Paul Stanley entra a LCDLF

Mientras los habitantes se encontraban en el comedor, La Jefa los congeló, es decir, no se pueden mover. En eso entra Paul Stanley para dedicarle algunas palabras a cada uno.

Pero cuando estuvo frente a Mario, luego de 25 años, la voz se le empezó a entrecortar y con dificultad puedo hablar con él para hacer la paces y sanar un episodio que lleva arrastrando por décadas.

Paul y Mayo lloran

“Estoy aquí porque yo lo decidí, ha pasado mucho tiempo. Ha sido muy difícil para todos nosotros, quiero decirte que estoy en paz contigo. Yo ya solté porque tengo la cosa más hermosa en mi vida que es mi hija. Quiero una nueva vida, quiero dejar todo atrás”, expuso Paul mientras se le salían las lágrimas.

La reacción de Mario fue la misma, empezó a llorar, pero no podía hacer nada por estar congelado, pero una vez que el conductor se retiró de la casa, todos corrieron a abrazar a Bezares.

Mayito le dijo a La Jefa el porqué no le dejó decirle algo, ya después con sus amigos dijo que “nunca ha tenido nada en contra de Paul. No tiene la culpa, no nada. Wow, vi a su papá, está igualito. Gracias Jefa, qué belleza, qué bonito. Tenía unas ganas de abrazarlo caray, lo voy a hacer”.

