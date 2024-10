La conductora Paulina Mercado revela que padece cáncer de garganta

Paulina Mercado, conductora del programa Sale el Sol de Imagen Televisión, reveló que padece cáncer, motivo por el cual tuvo que entrar a quirófano para someterse a una operación y extirparle un tumor cancerígeno.

La presentadora mexicana, novia de Juan Soler, reveló que fue hace un par de semanas, luego de someterse a un estudio óseo rutinario, cuando le fue detectado un tumor maligno en la garganta de considerable tamaño, motivo por el cual era necesaria una operación que le fue practicada este mismo lunes.

“Ya está muy grande, me lo van a quitar por el cuello. Siento que nuestras cicatrices son un mapa de nuestra vida y esta línea me va a recordar para dónde ir y cómo debo de vivir el aquí y el ahora”, relató Paulina Mercado durante la transmisión del programa donde trabaja.

La conductora, quien en 2022 también fue operada para retirarle un tumor benigno que le encontraron en la cabeza, contó lo difícil que fue para ella aceptar que tenía cáncer y además decírselo a sus hijos.

“Me daba terror decir la palabra cáncer, pero me metí a terapia y meditación...no sé qué tipo de cáncer es, pero estoy esperanzada en que sea un tipo de cáncer muy amable.

EXCLUSIVA Nuestra querida #PaulinaMercado DESCUBRIÓ un TUMOR cancerígeno en su garganta y será OPERADA. La familia de Sale el Sol le desea lo mejor durante este proceso. ¡Te queremos Pau! #SaleElSol: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/iuEwOkf6Pg — Sale el Sol (@saleelsoltv) September 30, 2024

“Lo que más me angustiaba era decirle a mis hijos, preparé mi speech, medité, respiré llegaron a casa y se los dije, se me quedaron viendo, y me preguntaron por qué me reía y estoy abrazando el proceso, no me queda de otra. A mis hijos les cuesta trabajo entender por qué yo estoy tan campante y los entiendo por lo que acaban de pasar”, agregó Paulina Mercado.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Productora de La Casa de los Famosos defiende a Adrián Marcelo y pide parar hate contra su familia