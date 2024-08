La Familia Millonaria Díaz se queda sin abogado ¿Por qué los abandonó?

El escándalo de La Familia Millonaria Díaz no termina por apagarse, luego de que pasaron de víctimas a victimarios, al señalarlos como los posibles responsables de iniciar una riña y disparar una arma de fuego contra una persona.

Cabe recordar, que los influencers denunciaron que presuntamente fueron golpeados y secuestrados por parte de la policía de Zumpango luego de estar en un fiesta del presidente municipal de ese municipio.

Se quedan sin abogado inicial

Pero la nueva en el caso, es que La Familia Millonaria se quedó sin su abogado Carlos Mata luego de que decidieron despedirlo para encontrar otra defensa legal.

“Aclarar que solo son dos temas: El primero, hay una carpeta donde ellos son víctimas de una acción de la policía, esa carpeta nosotros la estamos integrando y era tema que nosotros inicialmente teníamos contratado”, detalló el litigante.

Abogado rompe relación con los Díaz

El abogado Carlos Mata explicó, en un video, que cuando pasaron a victimarios él les propuso un plan a seguir, pero a la familia Díaz no le pareció.

“Hay una carpeta donde ellos son victimarios, son imputados, son señalados de un acto que la ley considera como un delito y nosotros no alcanzamos un acuerdo por que la defensa que yo propongo no empata con los datos que ellos desean. Por lo tanto ya no vamos a llevar esa defensa”, explicó.

Por último, dijo que la nueva defensa de los afectados llevará las dos carpetas en un solo caso y por su parte sólo le queda desearles buena suerte.

