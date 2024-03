¿La Gilbertona murió? Aquí te decimos lo último que se sabe del tema

La Gilbertona vuelve a ser noticia, pues luego de que hace unos días circuló un video en donde parecía que se despedía de sus seguidores al decir que “todo mundo se tiene que morir”, en redes sociales circuló el rumor sobre su muerte.

Diferentes versiones señalaban que Gilberto Salomón Vázquez, nombre real de este personaje de internet con 88 años de edad, había muerto e incluso muchos en redes se fueron con la finta y expresaron sus condolencias, sin siquiera confirmar la noticia.

¿Qué se sabe sobre el estado de salud de La Gilbertona?

Fue por ello que ante el rumor, personas allegadas a este personaje integrante de la comunidad LGBT utilizaron sus redes sociales para desmentir su muerte y aclarar cuál es la situación que vive actualmente La Gilbertona.

El canal de YouTube de un personaje que se hace llamar Marion Beltrán Acosta El ñieto publicó un video titulado ‘Aquí está la famosa Gilbertona al cien’, en el que precisamente el influencer originario de Sinaloa, si bien se le ve demacrado y descuidado en su aspecto, niega su muerte y manda un recado a todos aquellos que ‘lo mataron’ en redes sociales.

“Todavía no me he muerto y le digo a toda la república mexicana, de Estados Unidos y toditita la frontera y todo; mientes que me morí. Mientes. Aquí estoy vivo gracias a Dios”, se le escucha decir con dificultades a La Gilbertona.

Por su parte Marion Beltrán, el hombre que grabó y publicó el video, mencionó que La Gilbertona “ya está fuera de peligro”, luego de que “la tumbó el tumor”, lo que la hizo estar delicada de salud, bajo tratamiento médico y vitaminas, aunque otros reportes indican que en realidad tuvo una fuerte neumonía que le provocó problemas para respirar.

