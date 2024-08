La influencer Chingu Amiga fue hospitalizada ¿Cuál es su estado de salud?

En redes sociales se ha vuelto tendencia el nombre de Chingu Amiga, influencer coreana que vive en México y quien reveló que hace unos días fue hospitalizada por problemas de salud.

Sujin Kim, nombre real de esta tiktoker de 33 años de edad, alertó a sus seguidores luego de que pasó varios días sin subir contenido en sus redes sociales, hecho que resultó raro porque a diario comparte videos con su comunidad.

Ante esto, fue precisamente Chingu Amiga la que compartió con sus seguidores que se sentía muy mal, al grado de que tuvo que ser hospitalizada.

“Chingus ahorita también ando mal, ando muy mal, pero ya me estoy recuperando poco a poco. Me puse muy nerviosa porque llevo tres días sin subir un video, nunca me había pasado esto en mi vida, pero la neta no pude, estoy nerviosísima, mañana sí subo”, comentó en una historia de Instagram, señalando que ya está en casa recuperándose.

Pese a sus problemas de salud, la influencer coreana mostró su profesionalismo y el pasado fin de semana se presentó en el evento VidCon 2024, que tuvo lugar en la Ciudad de México.

“Salí del hospital. Hago mi mejor esfuerzo para ir a la VidCon [...] Me veo mal”, comentó Chingu Amiga, por lo que recibió varios mensajes de aliento de sus seguidores.

Aunque Chigu Amiga no reveló el padecimiento que sufre, algunos de sus seguidores creen que tiene que ver con cansancio debido a las pesadas cargas de trabajo que lleva diariamente.

