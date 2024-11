‘La Monja de la feria’ y la verdad del video en donde se le ve arriesgando la vida

En redes sociales seguro alguna vez has visto un video de la famosa ‘Monja de la feria’, la cual se pone a bailar en un juego mecánico mientras éste da vueltas a toda velocidad, pues ahora ese mismo personaje ha inspirado a otras personas más allá de México, que en su intento por imitarlo ofrecen un show que pone en peligro sus vidas por lo riesgoso que es.

Desde hace algunos años esta Monja que trabaja para la empresa Espectaculares García, especializada en juegos mecánicos que llevan por toda la República Mexicana, se ha hecho famosa por su manera tan particular de bailar mientras porta un vestuario precisamente inspirado en la película de terror del mismo nombre, estrenada en 2018.

Pues ahora ese personaje de la Monja ha traspasado fronteras, ya que en Ecuador hay una feria con juegos mecánicos que tiene a su propia Monja y que ofrece un performance que se ha vuelto viral por lo peligroso que es.

En redes sociales circula un video publicado por la cuenta de TikTok @elmashkaec, en el cual se puede ver que esta Monja ecuatoriana aparece en el juego mecánico conocido como ‘La canoa’, que es un péndulo que va de un lado a otro cada vez a más velocidad, llamando la atención que el personaje terrorífico sólo se sostiene de un cable, alcanzando una inclinación que podría provocar su caída al vacío.

El video que se ha hecho viral ha provocado muchas reacciones en redes sociales, desde quienes ven la acción como algo divertido, hasta quienes expresan su preocupación por la seguridad de la persona que la de vida la Monja, pues consideran que en ese trabajo arriesga demás su vida.

“Diosito, cuida mucho a esta persona que arriesga su vida para ganarse dinero honestamente”; “Hasta que no pase una desgracia no estarán felices”; “Está ganándose el pan de cada día, Dios cuida de él”; “¿No es como mucho riesgo eso?”; “Urge que se pongan las pilas y multa al dueño que se le ocurrió esto arriesgando la vida de alguien”; “Yo me subo y ni disfruto por estar al pendiente de que no se vaya a caer”, son algunos comentarios que se lee en rede sociales.

