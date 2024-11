Ella es Karina, mujer que fue modelo de Stock Models y ahora vive en la calle

En redes sociales se ha hecho viral el caso de Karina, una modelo que fue parte de la agencia Stock Models, pero que actualmente vive en situación de calle en la ciudad de Medellín, Colombia, al sufrir del tema de adicciones a la droga.

Fue gracias a una creadora de contenido en TikTok que se dedica a dar a conocer la historia de vida de los indigentes, que esta mujer se hizo viral, pues comentó “Mi nombre es Karina. Fui modelo desde los 15 años hasta los 25″, agregando que fue parte de la agencia Stock Models, con sede en Bogotá, Colombia.

Karina agregó tener hablar “siete idiomas: inglés, hebreo, francés, tengo tres nacionalidades, pero de momento, estoy aquí en estas calles no necesitas mostrar tu hoja de vida para que te respeten”, además de que tiene estudios en Economía.

Karina contó haber estado al borde de la muerte varias veces, duerme sentada en las calles de Medellín al no tener dinero para comer y mucho menos para hospedarse en un hotel, señalando que la razón de su adicción a las drogas que la llevaron a convertirse en una indigente fue una desilusión amorosa con su esposo, con quien tuvo tres hijos, aunque uno de ellos perdió la vida cuando tenía sólo 7 años.

“Como mucha gente que está aquí en el bronx, todas tienen un dolor afectivo. Yo me siento sola, le dediqué todos los años de mi mejor vida a mis hijos, duré 20 años casada y, no sé, en este momento estoy como perdida. Tuve un esposo que me dio mucho dolor y ahora caí aquí donde esta gente me trae más dolor.

“Perdí a mi hija a los siete años por una enfermedad. Es bastante traumático. Mis otros dos hijos están en Francia. No quisiera que vieran este video porque para qué me maté 20 años de la vida criándolos y que ellos sepan sus idiomas y todo para que ahorita vean a su mamá así y que digan que ahora no estudian por eso, no tiene sentido”, agregó la mujer que fue modelo en su relato.

