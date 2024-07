La princesa de Dubái, Mahra Sheikha se divorcia; “Cuídate, tu ex esposa”

La princesa de Dubái, Mahra Sheikha, sorprendió a todo el mundo al anunciar su divorcio del jeque Mana Al Maktoum, presuntamente por una infidelidad, a un año de casados.

La hija del emir de Dubái, Mohammed bin Rashid Al Matoum, publicó en su cuenta de Instagram un mensaje donde medio da a entender las razones y al final le lanza una advertencia.

“Querido esposo, como estás ocupado con otras compañías, por la presente declaro nuestro divorcio. Me divorcio de ti, me divorcio de ti y me divorcio de ti. Cuídate, tu exesposa", detalló.

¿Hackearon a la princesa Mahra Sheikha?

Por la extrañeza de la publicación, primero se pensó que habían hackeado a la princesa Mahra Sheikha, pero hasta el momento de hacer esta nota, el recado llevaba ya dos días.

Y al no bajarlo o desmentir sus palabras, se cree que es verdadera la separación de la jequesa. Además, en días pasados, había subido una foto junto a su hija con la leyenda: “Solo nosotras dos”, lo que era un adelanto de su ruptura.

¿Quién es Mahra Sheikha?

La princesa Mahra es una de los más de 30 hijos oficiales de Mohammed bin Rashid Al Matoum, el vicepresidente, primer ministro y ministro de Defensa de los Emiratos Árabes.

Sheikha también es conocida por su labor humanitaria y por emprender el empoderamiento de la mujer en Dubái. Además se considera una influencer y especialista de la moda.

Mana Al Maktoum, el supuesto esposo infiel, es un empresario multimillonario que tiene en sus manos las compañías, entre ellas GCI Real Estate Development Company, MM Group of Companies, Dubai Tech y AlBarada Trading.

