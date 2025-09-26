La Santa Cecilia defiende, con cumbias y coraje, a los latinos en Estados Unidos

En tiempos de redadas migratorias y políticas que buscan apagar la voz latina, La Santa Cecilia no se calla. La banda chicana más querida de Los Ángeles vuelve con una nueva canción, un documental en puerta y una gira que desafía el miedo y las fronteras.

En entrevista exclusiva con CONTRA, José 'Pepe' Carlos y Álex Bendaña nos contaron sobre sus raíces, su orgullo zapoteca y su postura firme: estar con su gente, pase lo que pase.

La Santa Cecilia está promocionando 'Hojas en el Aire' / FB: @lasantaceciliamusic

‘Hojas en el Aire’: la raíz que nunca se arranca

Desde la Sierra Juárez en Oaxaca hasta Finlandia, La Santa Cecilia pone en alto el nombre de México y de toda Latinoamérica. Su nuevo sencillo ‘Hojas en el Aire’ nace del corazón del pueblo zapoteca de Solaga, donde vivieron una experiencia que los marcó para siempre y de donde es uno de sus integrantes.

“Nos encanta la música, entonces creo que para nosotros totalmente una experiencia maravillosa, de mucha inspiración y de mucha gratitud porque el amor del pueblo es algo que no se puede comparar… vamos próximamente a sacar un documental enseñando todo lo que se vivió”, contaron emocionados.

Su canción es un grito de libertad donde las raíces no se olvidad, pues la agrupación sabe perfectamente de donde proviene y a dónde quiere ir.

La banda también sacará el video que grabaron en Solaga, Oaxaca / FB: @lasantaceciliamusic

¿De México o de EU? La Santa Cecilia dice: “¡De los dos!”

Aunque muchos aún quieren encasillarlos, ellos tienen claro que su música no conoce fronteras ni etiquetas, pes pueden tocar desde una cumbia, hasta un rock con jazz y terminado con alguna ranchera.

“Fíjate que han pasado mucho el tiempo y ahora sí hay una aceptación, ya no solamente somos de un género, no solamente somos rockeros, ni nos gusta solamente la banda, somos una mezcla de todo… y la Santa Cecilia es ese vehículo que nos une”, dijeron los músicos.

En sus conciertos se baila cumbia, se canta ranchera y se llora bolero. Y no importa si estás en San José o en San Juan del Río: la energía siempre es la misma.

La Santa Cecilia no tiene fronteras y su música no tiene etiquetas / FB: @lasantaceciliamusic

“Sí somos parte de la resistencia”

Hablar con La Santa Cecilia es entender que la música también es política. En plena gira por Estados Unidos, reconocen el impacto que las redadas y la negación de visas tienen en su comunidad.

“Es algo que me encabrona, me enoja… lo que el gobierno quiere es interrumpir el crecimiento latino y mexicano… está mal para nosotros, para nuestra comunidad”, expuseron.

Aunque algunas personas tienen miedo de ir a los conciertos, ellos no se rinden: “Nosotros vamos a llegar a donde estén ellos… sí somos una parte de resistencia”.

A donde quiera que se paran, llenan los espacios para disfrutar su música / FB: @lasantaceciliamusic

“Esa frase del país de la libertad ya quedó rebasada”

Para La Santa Cecilia, los latinos en Estados Unidos ya no están en las sombras. Al contrario, su influencia crece, aunque las políticas migratorias digan lo contrario y eso lo llevarán a su gira por Estados Unidos, España y México.

“Ahora todo el mundo quiere ser latino, ya hablan como latinos, ya actúan como latinos”, dicen con humor. Pero también con firmeza aseguran que no basta con disfrutar la cultura: hay que proteger a quienes la representan.

“Siempre estamos ahí apoyando y también en los shows tenemos una parte donde hablamos de esto… necesitamos un cambio”. Con canciones, documentales y giras, La Santa Cecilia no solo canta, también lucha. Y mientras haya comunidad, seguirá sonando fuerte.