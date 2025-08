La verdad sobre las exigencias de Belinda para estar en 'Mentiras: All Star'

El regreso de Belinda al teatro musical encendió las redes y tras el anuncio de su participación en Mentiras: All Star, surgieron versiones que aseguraban que la cantante había exigido un pago millonario y llevar su propio vestuario, condiciones que —según la especulación— la colocarían por encima del resto del elenco.

El periodista Jorge Carbajal afirmó que Belinda pidió usar su propia ropa en escena: “La petición es que ella lleve su propia ropa, que a ella le paguen el uso de su ropa y ella lleva su propia ropa, no quiere que le manden a hacer, ni que le manden vestuario, nada”, dijo.

Mariana Treviño y Belinda estarán en Mentiras: All Star / Redes Sociales|

Alex Gou aclara rumores

Sin embargo, el productor Alex Gou, conocido por su trabajo en grandes montajes, negó rotundamente dichas exigencias: “Lo único que te voy a decir es que lo niego rotundamente. Yo trabajé con Beli casi año y medio en Hoy no me puedo levantar. Es la más profesional, la que más quiere ensayar, la más linda, súper compañera con su gente. Y, aparte, ella va a poner su vestuario”, dijo en entrevista.

Según Gou, la cantante no solo no exigió pagos excesivos, sino que también costea personalmente su imagen escénica: “Ella va a poner su vestuario que cuesta millones para interpretar a Daniela. […] No tuvo ninguna exigencia conmigo”.

Niegan que Belinda esté cobrando más por llevar su vestuario / Redes Sociales|

Belinda no tendrá sueldo millonario

Sobre los rumores de un sueldo desorbitado, el productor fue enfático: “Jamás. Es más, al momento de negociar sueldos y todo, se portó la más linda, la más accesible […]. Está cobrando como actriz normal, bueno, como lo que debe de cobrar Belinda”.

Finalmente, Gou aclaró que la atención especial hacia Belinda es decisión suya, no exigencia de la artista: “Claro que yo, como productor, la voy a consentir porque yo quiero. No es porque me exija absolutamente nada”.

Las funciones con Belinda y Mariana Treviño se llevarán a cabo en el Centro Cultural Teatro 1 los días 3, 4, 5, 10, 11 y 12 de octubre de 2025.

La cantante regresa al teatro para hacer su papel de 'Daniela' / Redes Sociales|

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿CUÁL ES EL ESTADO DE SALUD DE FRANCIS FORD COPPOLA TRAS SER HOSPITALIZADO? ESTO SABEMOS