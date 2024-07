La vez que Mayo Zambada le dijo a Julio Scherer para Proceso: “tengo pánico de que me encierren”

La única imagen que se tiene de Ismael ‘Mayo’ Zambada fue gracias a una entrevista que le dio a Julio Scherer, fundador del semanario Proceso, en 2010, y en la cual, entre otras cosas, dijo que prefería matarse a ser arrestado por las autoridades.

Esa entrevista tuvo lugar en el Triángulo Dorado, región ubicada ente los estados de Durango, Sinaloa y Sonora, y fue publicada en la edición número 1744 del semanario Proceso.

El periodista Julio Scherer, fallecido en 2015, le preguntó aquella ocasión al narcotraficante y fundador del Cártel de Sinaloa, si le daba miedo que la policía lo detuviera, a lo que respondió "tengo pánico de que me encierren", al grado de que preferiría matarse antes de ser detenido. "No sé si tuviera los arrestos para matarme. Quiero pensar que sí, que me mataría".

El Mayo Zambada también señaló que su hipotética detención, en aquellos tiempos, no cambiaría en nada la actividad del narcotráfico, pues se nombraría a otro líder del Cártel de Sinaloa.

“Un día decido entregarme al gobierno para que me fusile. Mi caso debe ser ejemplar, un escarmiento para todos. Me fusilan y estalla la euforia. Pero al cabo de los días vamos sabiendo que nada cambió”, comentó el narcotraficante.

¿Cómo se dio la entrevista de Mayo Zambada con Julio Scherer?

De acuerdo al fallecido periodista Julio Scherer, la entrevista con Ismael ‘Mayo’ Zambada se dio luego de que recibió un mensaje del narcotraficante en el que le decía que quería conversar con él, indicándole la fecha, la hora y el lugar a donde debía acudir, para después ser trasladado por su gente a un escondite en el Triángulo Dorado, a donde se tardó en llegar dos días.

El escondite era una construcción con piso de tierra, techo de bejucos, con dos recámaras y un par de baños. “Tenía mucho interés en conocerlo, lo esperaba para que almorzáramos juntos”, le dijo el Mayo a Scherer al momento de extenderle la mano pasa saludarlo.

En medio de un fuerte dispositivo de seguridad que incluía hombres con armas largas, la conversación tuvo un tono respetuoso, tocándose temas como la familia del narco, las veces que estuvo cerca de ser detenido y el propio tráfico de drogas, aunque también hubo momentos de confrontación, como cuando el Mayo le dijo a la cara al periodista que su semanario Proceso "también miente".

