"The Last of Us 2" ha lanzado un nuevo tráiler y ¡ya tenemos fecha de estreno!

La segunda temporada de "The Last of Us", la serie de HBO Max basada en el videojuego, contará con las actuaciones de Bella Ramsey en el papel de Ellie y Pedro Pascal en el papel de Joel, así como con la incorporación de nuevos actores, entre los que se encuentran Kaitlyn Dever, Isabela Merced, Young Mazino y Ariela Barer.

La segunda temporada de "The Last of Us" esta ambientada 5 años después. | HBO |

"The Last of Us 2" nuevo tráiler y fecha de estreno

En la segunda temporada, cinco años después de la primera, los protagonistas experimentan un tiempo de paz relativa, pero deben confrontar su pasado y un mundo más peligroso. El tráiler, de tono oscuro, presenta nuevos personajes, especialmente a Abby Anderson.

En una parte importante, Abby camina por un pasillo oscuro con un arma, lo que muestra lo crucial que es para la historia. El avance tiene montones de acción rápida, persecuciones emocionantes y momentos que tocan el corazón, prometiendo un viaje que va a ser tanto desgarrador como fascinante.

La segunda temporada de la serie regresará en abril, según anunció Sony en el CES de Las Vegas. | HBO |YouTube video player

La segunda temporada de la serie regresará en abril, según anunció Sony en el CES de Las Vegas. Neil Druckmann, jefe creativo de Naughty Dog, confirmó la fecha y presentó un adelanto exclusivo para los asistentes.

La historia narra el viaje peligroso de un contrabandista y una adolescente a través de un Estados Unidos postapocalíptico, donde la mayoría de la población ha sido aniquilada por un hongo llamado Cordyceps, que convierte a los humanos en caníbales zombies.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Gobierno de México descarta riesgo por el metapneumovirus