Le niegan pasaporte a niña británica que se llama como Khaleesi de Game of Thrones

Lucy Holloway, de 39 años, de Swindon, es una madre de familia que estaba planeando llevar a su hija Khaleesi a un viaje de ensueño a Disneyland París, pero los retrasos en obtener un pasaporte hicieron que el costo de las mismas vacaciones aumentará a grandes y exageradas cantidades.

¿Cuál fue la razón?

Después de solicitar un pasaporte para la niña de seis años, la Oficina de Pasaportes le dijo a Lucy que tenían que rechazar la solicitud porque Khaleesi era una marca registrada de Warner Brothers.

Esto es debido a que así se llama un personaje de Game of Thrones, Daenerys Targaryen, mejor conocida como Khaleesi.

Lucy buscó asesoramiento legal y descubrió que la marca registrada era para "bienes y servicios" y no para el nombre de una persona, pero aun así le dijeron que necesitaba obtener una carta de Warner Brothers para confirmar que su hija podía usar el nombre.

La organización mencionó a un periodico que había habido un malentendido y se disculpó por el error, diciéndole a Lucy que procesarán el reclamo del pasaporte de su hija.

Pero el retraso ha puesto en peligro sus vacaciones soñadas y las de Khaleesi, ya que los costos han aumentado a tal punto que ya no puede costearlas y ha recurrido a iniciar una página de recaudación de fondos para tratar de salvarlas.

"El padre de Khaleesi, mi marido, se fue cuando ella tenía 6 meses y no he sabido nada de él desde entonces, así que no recibo manutención, ni beneficios, ni ayuda financiera alguna.

"También me diagnosticaron EM en 2021, por lo que trabajar en una tienda minorista de pie todo el día no es bueno para mi salud, pero tengo que hacerlo.

"Lo pido por mi hija ya que nunca ha estado fuera y le prometí un viaje a Disneyland París pero debido a los retrasos ya no es posible" mencionó.

