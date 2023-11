Una de las presentaciones que más llamó la atención este viernes en el Corona Capital fue la de Phoenix, y no en sí por la banda francesa, sino porque eligieron a León Larregui como invitado sorpresa. Algo que no todos los aficionados recibieron con gusto.

Phoenix volvió a participar en el Corona Capital después de 10 años y volvieron a cautivar con su ritmo acelerado y proyecciones psicodélicas. Por ello sorprendió la aparición del vocalista de Zoé, por tener un estilo distinto a la agrupación de Versalles. Pero la crítica no se detuvo ahí.

Para muchos, el mexicano "arruinó" la presentación porque presuntamente usó playback durante la interpretación de 'Artefacto'. Larregui no toleró los señalamientos y explotó contra sus detractores por medio de Twitter. "Típico comportamiento mexicano, a alguien le pasa algo bueno o logra algo chido y siempre tiene que salir el envidioso frustrado cara de chancla que habla mal. Así no vamos a llegar a ningún lado como mexicanos, metiendonos el pie los unos a los otros", escribió el cantante.

Sin embargo, posteriormente borró ese comentario pero dejó uno en el que respondía a otro usuario. "Que ignorante me parece escuchar comentarios como de este imbécil aquí, acusándome de playback, las únicas veces que he tenido que recurrir a ese, si deshonroso recurso fue por haber perdido la voz y para no cancelar. 5 veces máximo en 39 años".

"Lo que pasó ayer está fuera de mi control, ni es Zoe ni es León, sólo los ingenieros de sala de esta banda decidieron por nervio o por error, irse con las pistas. Si quieres hablar de playback pregúntale a tu mama”, se defendió Larregui ante los señalamientos.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: RBD: ANAHÍ ABANDONA CONCIERTO EN BRASIL Y SALE EN AMBULANCIA