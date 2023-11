¡Ya se vive! Corona Capital inicia con buen ritmo

Desde las 2 de la tarde las puertas del Autódromo Hermanos Rodríguez abrieron sus puertas para empezar a recibir a los seguidores del festival.

Poco a poco la gente se fue distribuyendo entre los cinco escenarios que se instalaron a lo largo y ancho del lugar.

Empieza la descarga musical

La primera banda en inaugurar este maratón alternativo fue Hannah Storm, quien con su melódica voz puso a mover el cuerpo de los pocos asistentes que llegaron a verla.

El sol pegaba fuerte, pero no por eso el público se dejaba conquistar a ritmo de rock.

Después la gente se lanzó a la presentación de Orion Sun, quien descargó sus notas llenas de folk conmovió a lo largo de su set y al final la cantante estadounidense quedó contenta con el recibimiento de los mexicanos

La cosa se empezó a poner mejor

Cómo pasaban los horas, la música subía su intensidad y los cinco escenarios no paraban de sonar. Ahora tocaba el turno de Fitz & The Tantrums que con un rock-pop hizo saltar a los asistentes.

Para las seis de la tarde, era cada vez más el río de gente que continuaba llegando y el Autódromo Hermanos Rodríguez ya lucia a la mitad de su capacidad.

El primer platillo principal

Después de aguantar el sol y refrescarse con una bebida, los asistentes empezaban a correr al escenario principal donde Two Door' Cinema Club iba a comenzar.

El primero plato fuerte del día era de los más esperado, donde sus fanáticos no dejaron de gritar temas como 'What You Know', 'I Can Talk' y ' Bad Decisions'.

Sin duda, está primera mitad del Corona Capital comenzó muy tranquila y aún faltan seis horas de evento.