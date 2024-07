León Larregui piden que le devuelvan su cartera que perdió en el Uber: “Piedad”

León Larregui se metió en un problema del cual está desesperado y lo compartió por medio de su cuenta de X, antes Twitter, pues pide que lo ayuden.

Resulta que el cantante de Zoé hizo un viaje an Uber, pero al bajar de la unidad tuvo el descuido de dejar su cartera, hecho del cual se arrepiente pues iban fotos de su hijo.

León Larregui quiere su cartera

Este hecho no fue reciente, pues cuenta que fue otro día y que agotó la instancia para recuperar su billetera pero al parecer la aplicación y el conductor no le responden, por eso decidió acudir con sus fanáticos para encontrar una solución.

Al cantante no le preocupa recuperar el dinero que llevaba sino sus identificaciones y lo mas preciado para él: unas fotos de su pequeño.

“Deje mi cartera el otro día en un Uber, mala suerte. Ya cancele las tarjetas. Pero mis identificaciones y las fotitos que tenia de mi hijo ahí, son irremplazables . Si alguien tiene información. ¡Piedad!”, declaró.

Fans apoyan a León Larregui

Ante su publicación sus fans primero se cuestionaron del por qué anda en taxis de aplicación y no en su propio vehículo, pero ya después le dijeron que su pusiera en contacto con Uber para que le den una solución.

“Ya lo hice contestaron que el chofer no vio nada, osease que el siguiente ocupante probablemente la tomó. Me quisieron hacer cargos (a las tarjetas), no pudieron osea que sí alguien la tomó. Porfa, si la persona que las tomó las ve como souvenir, les puedo dar otra cosa y si alguien las ve por la red como algo a vender avisen. Gracias”, finalizó León Larregui.

