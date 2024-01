León Larregui denunció golpes y humillaciones en redes durante su visita a París

León Larregui, vocalista de la banda mexicana Zoé, habría sido golpeado en un antro de París, Francia, el pasado 3 de enero. El cantante denunció el incidente a través de su cuenta de Twitter, donde compartió una serie de mensajes extraños que preocuparon a sus seguidores.

En los mensajes, Larregui afirma que fue golpeado y humillado por un grupo de personas en el antro. También menciona que no sabe por qué sucedió el ataque, pero que sospecha que se debió a su origen mexicano.

"Me golpearon y me humillaron", escribió Larregui en uno de los mensajes. "No sé por qué, pero creo que fue por ser mexicano".

En otro mensaje, el cantante preguntó si no había "mexican mafia" en París."¿No hay mexicana mafia en París?", escribió. "Necesito ayuda".

Larregui no ha dado más detalles sobre el incidente, y no se ha confirmado si presentó una denuncia ante las autoridades francesas.

El ataque a Larregui ha generado indignación en México, donde se han condenado los actos de discriminación y violencia contra los mexicanos en el extranjero.

