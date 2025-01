Linkin Park en México: Entre mariachis y regalando tamales antes de su concierto

Estamos a dos días para Linkin Park haga vibrar el Estadio GNP, después de la pausa que hicieron tras la muerte de su vocalista Chester Bennington.

Ahora regresan renovados pues al frente de la banda de California se encuentra Emily Armstrong, lo que sorprendió a muchos pues no esperaban a una mujer dentro del proyecto.

Emily Armstrong será ahora quien pegue los gritos dentro de la banda / FB: @linkinpark|

Arman ruta del mariachi

Y previo a su concierto, se están realizando varias actividades entorno a Linkin Park, las cuales comenzaron hoy con un maratón de presentaciones con mariachi, donde los fans podrían asistir a cantar ese rock pesado pero con un toque muy mexicano.

Desde las 16:00 horas comenzó el recorrido sobre la calle de Florencia en la Zona Rosa, luego continúo hasta la avenida Paseo de la Reforma para llegar a la plaza comercial Reforma 222.

Los seguidores de la banda cantaron a ritmo de mariachi / Redes Sociales|

En total se hicieron 12 paradas para ir reuniendo a los seguidores e ir interpretando junto a los mariachis temas como ‘In The End’, ‘Burn It Down’ y ‘Faint’, entre otras.

Linkin Park regalará tamales antes de su show

Como parte de su gira ‘From Zero’, Linkin Park parece ser que se sacó el 'muñequito' en la Rosca de Reyes pues estará regalando tamales por el Día de la Candelaria, pero antes de tiempo.

Estos son los puntos donde regalarán los tamales / Redes Sociales|

La banda anunció que el día de su concierto, el 31 de enero, habrá varios puntos para repartir la comida. La dinámica para todos sus seguidores comenzará a las 11:00 horas y hasta agotar exigencias.

Por eso te decimos que puedes ir por los tuyos al Metro Chabacano, la Plaza Río de Janeiro, en la Roma Norte, y en la plaza comercial Reforma 222, en la colonia Juárez.

Los fans cantan “In The End” de Linkin Park (@linkinpark) en versión mariachi en la CDMX. 🇲🇽🎶 pic.twitter.com/3ZYd9v5AOw — SopitasFM (@sopitasfm) January 29, 2025

