Maestro en Texas denuncia a sus alumnos ante ICE: "Ni siquiera hablan inglés"

Un profesor en Texas ha causado polémica en México y América Latina y en las redes sociales tras denunciar a sus alumnos ante las autoridades migratorias, argumentando que "ni siquiera hablan inglés". Su acción ha generado indignación y descontento tanto en Estados Unidos como en países de habla hispana, dado que solicitó la intervención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) para investigar a los estudiantes de su clase.

El docente de la preparatoria North Side en Texas pidió la intervención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) para investigar a estudiantes de su clase, todos menores de edad entre 15 y 17 años, pero solo aquellos que no hablan inglés. Utilizó su cuenta de X para hacer esta solicitud en respuesta a una publicación del ICE sobre actividades recientes, pidiendo que agentes fueran a la escuela en Fort Worth.

"Yo tengo muchos estudiantes que ni siquiera hablan inglés y están en 10mo-11vo grado. Tienen que comunicarse conmigo a través del traductor de su iPhone. El Departamento de Educación federal debería reformar totalmente nuestro sistema escolar en Texas", denunció el usuario @Hookem232.

El profesor denunció a sus alumnos mediante la cuenta de "X" | Captura de pantalla |

La preparatoria North Side ha comunicado a través de sus redes sociales sobre un incidente que involucra a un maestro sustituto, cuya identidad no ha sido divulgada. Asimismo, se ha iniciado una investigación interna al respecto.

"Tomamos este asunto muy en serio y estamos llevando a cabo una investigación a fondo para entender las circunstancias y asegurar que se tomen las medidas apropiadas (...) Estamos comprometidos a mantener un ambiente positivo y de apoyo para todos los estudiantes".

We are aware of a recent social media post referencing North Side High School which was allegedly made by a substitute teacher and has caused concern among our Fort Worth ISD community. pic.twitter.com/eoaKNZokJ4

— Fort Worth Independent School District (@FortWorthISD) January 26, 2025