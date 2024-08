Lucero confiesa que Luis Miguel fue su primer amor, pero revela por qué nunca tuvieron un romance

Lucero, cantante y actriz mexicana, recientemente reveló que tuvo la oportunidad de salir con Luis Miguel, pero no se dio porque ambos estaban enfocados en sus carreras.

Lucero habla sobre su relación con Luis Miguel

En una reciente entrevista con Yordi Rosado, Lucero reveló que, aunque no fueron novios, sí hubo una atracción entre ella y Luis Miguel durante su convivencia en Acapulco mientras grababan una película.

“Con Luis Miguel no es que estuviéramos beso y beso, sí teníamos como una cosita, nos encantábamos”

“Yo pienso, sean hace 20, 30 o 40 años, dos chavos de esa edad haciendo una película en Acapulco durante dos o tres meses juntos era muy divertido y más allá de eso de ir a besuquearnos, era la ilusión de ‘me gusta’, ‘ahí viene’, estábamos todo el día embarrados y claro que nos gustábamos”. dijo la actriz.

Ella era consciente de que si se enamoraba de Luis Miguel, acabaría con el corazón roto.

“Yo a mis 15 años decía: ‘si me enamoro a muerte de Luis Miguel voy a sufrir muchísimo porque en dos meses no lo voy a volver a ver’ y lo comentaba con mi mamá: ‘la neta se van a dejar de ver’ y eso lo tenía claro porque mi carrera me iba llevando y sabía que acababas algo, dejas de ver a una familia, empiezas otra y ves a una familia’”.Puntualizó.

